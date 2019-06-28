Разработка веб-сайта под ключ

Разработка web-сайтов под ключ, доработка, консультации.

Дизайн - логотипы, фирменный стиль, веб-дизайн.

Создание, запуск и сопровождение различных рекламных компаний в интернете, генерация трафика.

Контекстная реклама, Яндекс.Директ, Google AdWords и прочее.

На основной бирже фриланса с 2010 года.