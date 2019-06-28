Разработка веб-сайта под ключ
Разработка web-сайтов под ключ, доработка, консультации.
Дизайн - логотипы, фирменный стиль, веб-дизайн.
Создание, запуск и сопровождение различных рекламных компаний в интернете, генерация трафика.
Контекстная реклама, Яндекс.Директ, Google AdWords и прочее.
На основной бирже фриланса с 2010 года.
Действие аккаунта приостановлено!
Портфолио
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