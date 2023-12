Технологии:

.NET1.1, 2.0

ASP.NET, WinForms, Web-Services, ADO.NET.

Используемые языки программирования: C# (Language Specification Version 1.2, 2.0).

Знание и понимание теxнологии COM.

Основные языки программирования:

C# (2 год), ASP.NET (1.5) 1.1, 2.0

T-SQL (1.5год интенсивно)

VFP (9 лет – client-server + mssql + com|dcom)

HTML/DHTML/CSS/JavaScript (4 года)

Базы данных:

MSSQL 2000 (опыт работы 2 года)

MySql4.0.1 (опыт работы полгода)

Средства разработки:

MS Visual Studio.NET 2003

MS Visual Studio.NET 2005 Team Suite

MS InterDev (из пакета MSVS6.0)

MS Visual SourceSafe 6.0

Foxpro 2.0 – VFP9.0 (– профессионально с 1999 года, использование ActiveX, OLE-автоматизации на уровне формирования документов с использованием MS Excel, технологии COM. Имеется несколько внедренных программ в централизованных бухгалтериях г.Кострома, в отделе эксплуатации управления «Костромаавтодор». Последний проект для страховой компании «Костромамедстрах» - технология клиент-сервер VFP6.0+MySQL.)

Платформы:

MS Vindows XP

MS Windows 2000/ 2003 Server Enterprise Edition

Сертификаты:

В прошлом (2005) году прошел курсы в «Звезды и С» (www.stars-s.ru)

2349 (Programming with the Microsoft .NET Framework (Microsoft Visual C# .NET)),

2310 (Developing Microsoft ASP.NET Web Applications Using Visual Studio .NET),

2389 (Programming with Microsoft ADO.NET),

2524 (Developing XML Web Services Using Microsoft ASP.NET),

2555 (Developing Microsoft .NET Applications for Windows (Visual C# .NET)),

2557 (Building COM+ Applications Using Microsoft .NET Enterprise Services),

2710 (Analyzing Requirements and Defining Microsoft .NET Solution Architectures)

В декабре сдал экзамен 70-315 (Developing and Implementing Web Applications with Microsoft Visual C# .NET and Microsoft Visual Studio .NET) - Microsoft Certified Professional MCP ID: 3543086 (70-315 exam)

Brainbench Certifications:

Visual FoxPro 6.0 - 2005-03-25

.NET Framework - 2005-03-28

C# - 2005-11-14

ASP.NET - 2005-11-11

email: temporaryuser[dog]rambler[dot]ru

icq:137709691