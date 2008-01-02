dustique

Федор Филон dustique

 
38 летУкраина/Киев
18 лет на фриланс-бирже
Был
16 лет назад

Занимаюсь разработкой фирменной идентификации. Помогаю заказчикам увидеть образ своего бизнеса. Также занимаюсь созданием иллюстраций.

Буду рад любому сотрудничеству, которое поможет повысить уровень бизнеса заказчика.

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