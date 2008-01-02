Занимаюсь разработкой фирменной идентификации. Помогаю заказчикам увидеть образ своего бизнеса. Также занимаюсь созданием иллюстраций.
Буду рад любому сотрудничеству, которое поможет повысить уровень бизнеса заказчика.
Портфолио
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- Leffere style 1228 просмотров
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