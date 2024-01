Максимализм - или embedded или highload. Но... less is more - всегда.

Квалификация:

Опыт разработки программного обеспечения — 15 лет.

Языки программирования: C/C++, Assembler, скриптовые языки (PHP/Perl/Python/shell/JScript), Java.

API и технологии: STL, POSIX, поточность и синхронизация. Win API/MFC/COM/DCOM/COM+.

Среды разработки: gcc/gdb/emacs, MS Visual Studio, Eclipse.

Инструментарий - SoftICE, OllyDbg, IDA, CVS/SVN/SourceSafe, doxygen, valgrind.

ОС: Linux, FreeBSD, Windows 3.x-7, DOS, ОС Реального времени (uIP-, lwIP- based), Mac OS X.

Базы данных (СУБД): PostgreSQL, MySQL, firebird/interbase, MS SQL Server.

Иностранный язык: английский - свободно чтение технической литературы, комментарии к коду.

Опыт работы:

01.2007 – 10.2008 - ООО «Диджитерра» - системный программист.

Проекты:

Тонкий клиент для работы в сетях обработки конфиденциальной информации.

Система фильтрации сетевых пакетов для виртуальной машины.

ПО для комплекса односторонней передачи информации.

Портирование TCP/IP стека lwIP на новое аппаратное обеспечение (ARM, PowerPC). Программирование сетевых приложений для Linux, Ethernet-драйвера для lwIP, uIP). Оптимизация Ethernet-драйверов. Создание собственного RTOS-ядра (защита памяти — MMU, работа с прерываниями, DMA и остальной периферией), системных загрузчиков. Реализация VNC-клиента для ультра-тонких клиентов (терминалов).

Программирование на уровне ядра Linux (фильтр сетевых пакетов с управлением из прикладной программы).

11.2005 – 06.2007 - ООО «ТCБП» - руководитель технического отдела.

Проекты:

Система передачи IM-сообщений для B2B сети.

Доработка и внедрение нового функционала передачи мультимедийных (голосовые и видео данные) по протоколу XMPP/Jingle. Работа над улучшением качества сетевых функций клиентского ПО (поддержка прокси-серверов, обход NAT), внедрение P2P обмена данными между пользователями, минуя центральный сервер. Интеграция системы с Web-сайтом.

02.2004 – 07.2005 - ООО "Страйк" - ведущий программист.

Проекты:

Интернет-казино StarGame.com.

Разработка архитектуры проекта. Программирование сервера казино, биллинга и доступа к базе данных для модулей игр (gcc). Интеграция с системами электронных платежей и процессингом кредитных карт. Мониторинг, борьба с мошенническими операциями (fraud), обеспечение безопасности (code review, администрирование серверов FreeBSD, IDS).

02.2002 – 09.2003 - «Аскон» - программист.

Проекты:

Система создания интерактивных электронных технических руководств «КОМПАС‑Каталог».

Плагины и модули интеграции КОМПАС‑3D и ЛОЦМАН:PLM.

Программирование (Visual C++; MFC, Windows API, STL, COM/DCOM/COM+).

Дополнительная информация:

Сертификаты Brainbench, Microsoft.

Open Source:

http://www.mail-archive.com/[email protected]/msg00874.html

http://github.com/e-yes