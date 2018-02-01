02.2018 - 03.2018Менеджер по мониторингу и актуализации данных по компаниям, персонам и брендамМедиалогия , Москва, полная занятостьПрактика04.2016 - 05.2016Стажёр"Публичное акционерное общество"ВТБ24, Москва, полная занятостьПроходила преддипломную практику

Образование:

2018МагистрРоссийская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФГосударственное и муниципальное управлениеОбщественные связи и медиаполитика2016БакалаврРоссийский экономический университет имени Г.В. ПлехановаМеждународные экономические отношенияМировая экономикаКурсы и тренинги2017Сертифицированный специалист в области мониторинга и анализа СМИ, прошедшим тестирование на знание возможностей системы "Медиалогия" уровня "Эксперт", Москва

Профессиональные навыки

Владение компьютером:• Печать, сканирование, копирование документов• Интернет• Электронная почта• Microsoft Word• Microsoft Excel• Microsoft Power Point и др.целеустремленность, ответственность, коммуникабельность, исполнительность, быстрая обучаемость.Знание основ SMM.Иностранные языкиАнглийский, базовыйИспанский, базовыйВодительские права категории «В»