WEB-дизайнер (работаю с векторной и растровой графикой любой сложности)

Имею более 4-х лет опыта работы с векторной и растровой графикой (под индивидуальные заказы). Более 3-х лет занимаюсь WEB-дизайном. Ежедневно совершенствуюсь и узнаю что-то новое. Присутствует абстрактное мышление и творческий подход. К проектам отношусь с перфектционизмом!)))

- Adobe Photoshop (4 года опыта)

- Adobe Illustrator (4 года опыта)

- Adobe After effects (2 года опыта)

- Adobe Indesign (4 года опыта)

- Figma (1 год опыта)

- Cinema 4D (1 год опыта)

- CorelDRAW (2 года опыта)

- Работа с CMS WordPress (2 года опыта)