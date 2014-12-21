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Марченко Никита Иванович
Адрес:Украина,Бровары, Независимости 6, кв.67
Телефон:+380 507408295
E-mail: [email protected]
Предполагаемая позиция:
Удаленная работа.
Образование: высшее(мехмат Киевского университета)
1996-1997 Курсы испанского языка
Владение языками: украинский и русский -свободно, английский и испанский —
технический уровень
Знания и опыт:
-Системное администрирование (локальные
сети)
- ОС MS Windows, FreeBSD, Linux, MS Office,Libre Office, HTML, Apache+MySQL+PHP
Опыт работы:
1998-2013— начальник Отдела технического
обслуживания и дистанционного обучения
в Университете менеджмента образования
АПН Украины
Администрирование локальной сети, интернет-администрирование,
создание и сопровождение сайта umo.edu.ua
Персональная информация:
Дата рождения: 10.09.1953
Семейное положение: холост
Проживаю в Киеве