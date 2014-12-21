edick

Никита Марченко edick

 
71 год
10 лет на фриланс-бирже
Был
10 лет назад
Linux админ и PHP програмер

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Марченко Никита Иванович

Адрес:Украина,Бровары, Независимости 6, кв.67

Телефон:+380 507408295

E-mail: [email protected]

Предполагаемая позиция:

Удаленная работа.

Образование: высшее(мехмат Киевского университета)

1996-1997 Курсы испанского языка

Владение языками: украинский и русский -свободно, английский и испанский —

технический уровень

Знания и опыт:

-Системное администрирование (локальные

сети)

- ОС MS Windows, FreeBSD, Linux, MS Office,Libre Office, HTML, Apache+MySQL+PHP

Опыт работы:

1998-2013— начальник Отдела технического

обслуживания и дистанционного обучения

в Университете менеджмента образования

АПН Украины

Администрирование локальной сети, интернет-администрирование,

создание и сопровождение сайта umo.edu.ua

Персональная информация:

Дата рождения: 10.09.1953

Семейное положение: холост

Проживаю в Киеве