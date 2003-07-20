Олимпиадница по литературе и русскому языку. Пишу тексты, статьи, рецензии, врезы, сочинения, также могу отредактировать текст :)
Олимпиадница по литературе и русскому языку. Пишу тексты, статьи, рецензии, врезы, сочинения, также могу отредактировать текст :)
Проходила курсы по литературы, богатый читательский опыт - могу написать сочинение или эссе по любой теме.
Разбираюсь в истории России - если нужно, напишу соответствующую статью.
И в целом люблю писать тексты на абсолютно разные тексты абсолютно разного формата.
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