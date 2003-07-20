eduradka

Яна eduradka

 
21 год
4 года на фриланс-бирже
Была
4 года назад
Олимпиадница по литературе и русскому языку. Пишу тексты, статьи, рецензии, врезы, сочинения, также могу отредактировать текст :)

Олимпиадница по литературе и русскому языку. Пишу тексты, статьи, рецензии, врезы, сочинения, также могу отредактировать текст :)

Проходила курсы по литературы, богатый читательский опыт - могу написать сочинение или эссе по любой теме. 

Разбираюсь в истории России - если нужно, напишу соответствующую статью. 

И в целом люблю писать тексты на абсолютно разные тексты абсолютно разного формата. 