Приветствую Вас Уважаемый посетитель!

Статус: Начальник Отдела администрирования информационных технологий в крупной энергокомпании1500 ПК\2 ЦОД\ Инфраструктура Microsoft (2012R2) и CISCO. 12 физических и 18 виртуальных серверов. Кластерная структура, виртуализация Hyper-VПолносвязанная топология разработана в рамках знаний CCNA. Являюсь автором проекта и его реализации, инфраструктура автоматизирована третий год работает и обслуживается без остановки ИС Опыт работы с начала реструктуризации компании в 2007 году Интеграция ИС только в системе Microsoft и CISCOСервера HP, IBMМассив HPСертификаты Microsoft и CCNAОпыт и навыки

Современные информационные технологии, сети и Интернет.

Управление персоналом.

Создание и внедрение, а так же управление проектами в области ИТ.

Настройка и обслуживание файловых серверов, контролеров домена, кластеров.

Резервное копирование данных, автоматизация и управление серверных систем, работа с дисковыми массивами SAN (ISCSI/FC).

Операционные системы: Windows 9x/2000/NT/XP/Vista/Seven/8/Server 2000,2003,2008,2012.

Локальные, корпоративные сети и сети Internet. Конфигурирование: TCP IP, DNS, DHCP,

Модель OSI проектирование IP 4

VPN, RAS Установка мостов, модемов и маршрутизаторов: xDSL,ISDN.

Удаленное управление и администрирование серверов по VPN

Организация и администрирование многоуровневого домена, структуры леса, доверительные отношения между доменами сетями WAN.

Инсталляция и конфигурирование активного сетевого оборудования CISCO

Удаленно обслуживаю несколько компаний

Склоняюсь к решению вопросов, если не уверен не берусь!

Имеется поддержка (команда) узко специализированных ИТ инженеров