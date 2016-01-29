eilin

Егор eilin

 
42 годаКазахстан/Алматы
8 лет на фриланс-бирже
Был
8 лет назад
Приветствую Вас Уважаемый посетитель!
    Статус: Начальник Отдела администрирования информационных технологий в крупной энергокомпании1500 ПК\2 ЦОД\ Инфраструктура Microsoft (2012R2) и CISCO. 12 физических и 18 виртуальных серверов. Кластерная структура, виртуализация Hyper-VПолносвязанная топология разработана в рамках знаний CCNA. Являюсь автором проекта и его реализации, инфраструктура автоматизирована третий год работает и обслуживается без остановки ИС Опыт работы с начала реструктуризации компании в 2007 году Интеграция ИС только в системе Microsoft и CISCOСервера HP, IBMМассив HPСертификаты Microsoft и CCNAОпыт и навыки
  • Современные информационные технологии, сети и Интернет.
  • Управление персоналом.
  • Создание и внедрение, а так же управление проектами в области ИТ.
  • Настройка и обслуживание файловых серверов, контролеров домена, кластеров.
  • Резервное копирование данных, автоматизация и управление серверных систем, работа с

    дисковыми массивами SAN (ISCSI/FC).

  • Операционные системы: Windows 9x/2000/NT/XP/Vista/Seven/8/Server 2000,2003,2008,2012.
  • Локальные, корпоративные сети и сети Internet. Конфигурирование: TCP IP, DNS, DHCP,
  • Модель OSI проектирование IP 4

    •   VPN, RAS

  • Установка мостов, модемов и маршрутизаторов: xDSL,ISDN.
  • Удаленное управление и администрирование серверов по VPN
  • Организация и администрирование многоуровневого домена, структуры леса,   доверительные отношения между доменами   сетями WAN.
  • Инсталляция и конфигурирование активного сетевого оборудования CISCO

Удаленно обслуживаю несколько компаний

Склоняюсь к решению вопросов, если не уверен не берусь!

Имеется поддержка (команда) узко специализированных ИТ инженеров

 

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