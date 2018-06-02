Проведениекрупномасштабных мероприятий (выставки, саммиты, форумы, конференции и

т.п.) предполагает задействование в них большого количества различных категорий участников. Это и непосредственные участники

события, партнеры или спонсоры мероприятия, рекламодатели, другие

заинтересованные стороны. Не мне вам говорить, что поиск и привлечение клиентов

к подобным мероприятиям, является делом сложным, трудоемким и, в достаточной

степени, специфическим.Организацией маркетинговых мероприятий,постановкой системы продаж, личными продажами занимаюсь более пятнадцати лет.

На своем личном опыте знаю, как это все работает. Имею хорошие аналитические

способности, могу определить закономерности, суть возникших проблем, пути

решения. Знаю психологию коллектива и личности, что позволяет создавать

работоспособные команды или становиться частью команды. Знаю технологию продаж,

ведения переговоров, проведения презентаций - могу делать сам и научить других.

Автономен, давно привык работать самостоятельно. Порядочен и честен, отвечаю за

свои слова и действия. Хочу предложить свои опыт, желание иактивность для совместной продуктивной работы при подготовке, организации и

проведении крупномасштабных мероприятий.