Екатерина ekaterinaioshinaekaterinaioshina
23 годаРоссия/Калининград
10 месяцев на фриланс-бирже
Была
8 месяцев назад
Дизайн презентации
Привет, меня зовут Катя и я могу выполнить для вас презентацию в абсолютно любом стиле!
мои преимущества:
владею power point более 7 лет! (ещё в школьные годы делала презентации на заказ)
делаю презентации на русском и английском языках
срок от 1-4 дней
не использую шаблоны
если вам что-то не понравилось в презентации, могу это быстро изменить (бесплатно)
также готова бесплатно сделать 1-2 тестовых слайда!
можете связаться со мной в telegram @sktrjh или написать на почту [email protected]
все виды презентаций
Я против войны в Украине!
Портфолио
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