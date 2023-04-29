ekaterinaioshina

Екатерина ekaterinaioshina

 
23 годаРоссия/Калининград
10 месяцев на фриланс-бирже
Была
8 месяцев назад
Дизайн презентации

Привет, меня зовут Катя и я могу выполнить для вас презентацию в абсолютно любом стиле!

мои преимущества:

  • владею power point более 7 лет! (ещё в школьные годы делала презентации на заказ)

  • делаю презентации на русском и английском языках

  • срок от 1-4 дней

  • не использую шаблоны

если вам что-то не понравилось в презентации, могу это быстро изменить (бесплатно)

также готова бесплатно сделать 1-2 тестовых слайда!

можете связаться со мной в telegram @sktrjh или написать на почту [email protected]

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