Дизайн презентации

Привет, меня зовут Катя и я могу выполнить для вас презентацию в абсолютно любом стиле!

мои преимущества:

владею power point более 7 лет! (ещё в школьные годы делала презентации на заказ)

делаю презентации на русском и английском языках

срок от 1-4 дней

не использую шаблоны

если вам что-то не понравилось в презентации, могу это быстро изменить (бесплатно)

также готова бесплатно сделать 1-2 тестовых слайда!

можете связаться со мной в telegram @sktrjh или написать на почту [email protected]