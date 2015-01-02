Квалифицированный контент-менеджер

﻿Копылова Антонина Валерьевна

Дата рождения: 14 июля 1982, 32 года. Не замужем, есть дети.

Пятигорск +7 (988) 869-35-55 [email protected]

Дополнительные контакты: Icq 335-727-721

Опыт работы:

04.2013—н.в. 1 год 8 месяцев Менеджер по работе с клиентами ИП Пархоменко В. Ю., «Фабрика потолков-СТ», г. Пятигорск, полная занятость. Расширение клиентской базы, работа с клиентами по телефону и в офисе, сопровождение заказов от и до

12.2010—09.2012 1 год 9 месяцев Бухгалтер / менеджер по продажам ООО "Вист-СПб", г. Санкт-Петербург, полная занятость. Ведение первичной бухгалтерии (1С 7.7), оформление отгрузочных документов, занесение платежей в систему Банк-Клиент, работа с выписками банка, приемка товара в базе (приходование документов), работа со счетами; работа с мини-АТС, обслуживание клиентов, оформление пропусков на въезд, выписка приказов, частично работа отдела кадров (принятие на работу, увольнение, отпуска), отслеживание «проблемных» документов, ежемесячные отчеты. (увольнение по собственному желанию, переезд в Пятигорск)

02.2009—08.2009 6 месяцев Менеджер по продажам ООО "АвтоБухта", г. Санкт-Петербург, полная занятость. Оформление и обработка заказов в интернет-магазине шин, дисков и запчастей для легковых автомобилей (частный бизнес). Оформление сопроводительных документов, счетов, счетов-фактур, накладных, товарных накладных, общение с клиентами.

02.2008—11.2008 9 месяцев Секретарь-референт ООО «Торговая компания «АКЦЕНТ», г. Санкт-Петербург, полная занятость. Распределение звонков по офису, работа с оргтехникой, с электронной почтой, обеспечение жизнедеятельности офиса (вода, канцелярские товары), оплата счетов, выполнение поручений генерального директора, сертификация продукции, организация работы водителей, прием-отправка почтовой корреспонденции, заказ билетов, бронирование гостиниц для сотрудников, Формирование и обновление списка телефонных номеров абонентов офиса. (Причина увольнения - сокращение большей части штата в связи с кризисом).

10.2006—08.2007 10 месяцев Маркетолог ЗАО «Первая Помощь», г. Санкт-Петербург, полная занятость.Работа с базой данных ORACLE Applications, установка цен на позиции, оформление частных заказов для сотрудников, отчеты по выручке аптек, ведение реестра недвижимости (по открытию новых аптек); работа с мини-АТС, замена секретаря в случае необходимости. (Причина увольнения - смена руководства, замена штата).

08.2005—02.2006 6 месяцев Секретарь-оператор ПК ООО «Издательство «Символ Плюс», г. Санкт-Петербург, полная занятость.Мини-АТС, входящая-исходящая документация, оформление заказов, возвратов, работа с оргтехникой, с электронной почтой, обеспечение жизнедеятельности офиса. (Причина увольнения - отсутствие финансового роста).

Высшее образование 2004 Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмического приборостроения Факультет: Информационные системы в экономике Дневная/Очная форма обучения Специальность: Экономист

Среднее специальное 1999

Гимназия № 4 Дневная/Очная форма обучения Специальность: "золотая медаль"

Навыки и умения

Иностранные языки Английский (базовый).

Профессиональные навыки:

- знание программ MS Word, MS Excel, MS Access, 1C Торговля-Склад

- умение работать с большим объемом информации

- умение вести базы данных

- MS Office

Имею огромный опыт работы контент-менеджером - наполнение сайтов информацией о товарах/услугах (описание, характеристики, сравнение, детали, фото, структурирование и редактирование текстовой и графической информации). Работала с разными движками, в том числе, 1С-Битрикс: Управление сайтом. Один товар/карточка - от 8 рублей (зависит от сложности и обьема заливаемой информации). За день делаю до 200-250 товаров, при этом скорость не сказывается на качестве работы. Отдам предпочтение долгосрочному, большому, интересному и перспективному проекту, заинтересована в длительном и постоянном сотрудничестве.

Дополнительные сведения

- высокая грамотность

- высокая скорость печати (230 знаков в минуту)

- навыки работы с офисной техникой (факс, ксерокс, принтер, сканер)

- большой опыт работы с людьми, коммуникативность

- английский язык (письменный, свободный перевод и чтение, азы разговорного)

Навыки работы на компьютере:

- знание программ MS Word, MS Excel, MS Access, 1C (уровень опытного пользователя)

- умение работать с большим объемом информации, вести базы данных

О себе: Легко обучаема. Целеустремленна, общительна, лояльна, стрессоустойчива. Воспитываю дочь, нахожусь в декретном отпуске.РекомендацииЖеларская Виктория, начальник отдела кадров ООО "Акцент"

703-1770

ООО "ТК Акцент" (г. Санкт-Петербург)

Федяев Дмитрий, финансовый директор

4381918

ООО "Вист СПб" (г. Санкт-Петербург)