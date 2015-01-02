Копылова Антонина Валерьевна
Дата рождения: 14 июля 1982, 32 года. Не замужем, есть дети.
Пятигорск +7 (988) 869-35-55 [email protected]
Дополнительные контакты: Icq 335-727-721
Опыт работы:
04.2013—н.в. 1 год 8 месяцев Менеджер по работе с клиентами ИП Пархоменко В. Ю., «Фабрика потолков-СТ», г. Пятигорск, полная занятость. Расширение клиентской базы, работа с клиентами по телефону и в офисе, сопровождение заказов от и до
12.2010—09.2012 1 год 9 месяцев Бухгалтер / менеджер по продажам ООО "Вист-СПб", г. Санкт-Петербург, полная занятость. Ведение первичной бухгалтерии (1С 7.7), оформление отгрузочных документов, занесение платежей в систему Банк-Клиент, работа с выписками банка, приемка товара в базе (приходование документов), работа со счетами; работа с мини-АТС, обслуживание клиентов, оформление пропусков на въезд, выписка приказов, частично работа отдела кадров (принятие на работу, увольнение, отпуска), отслеживание «проблемных» документов, ежемесячные отчеты. (увольнение по собственному желанию, переезд в Пятигорск)
02.2009—08.2009 6 месяцев Менеджер по продажам ООО "АвтоБухта", г. Санкт-Петербург, полная занятость. Оформление и обработка заказов в интернет-магазине шин, дисков и запчастей для легковых автомобилей (частный бизнес). Оформление сопроводительных документов, счетов, счетов-фактур, накладных, товарных накладных, общение с клиентами.
02.2008—11.2008 9 месяцев Секретарь-референт ООО «Торговая компания «АКЦЕНТ», г. Санкт-Петербург, полная занятость. Распределение звонков по офису, работа с оргтехникой, с электронной почтой, обеспечение жизнедеятельности офиса (вода, канцелярские товары), оплата счетов, выполнение поручений генерального директора, сертификация продукции, организация работы водителей, прием-отправка почтовой корреспонденции, заказ билетов, бронирование гостиниц для сотрудников, Формирование и обновление списка телефонных номеров абонентов офиса. (Причина увольнения - сокращение большей части штата в связи с кризисом).
10.2006—08.2007 10 месяцев Маркетолог ЗАО «Первая Помощь», г. Санкт-Петербург, полная занятость.Работа с базой данных ORACLE Applications, установка цен на позиции, оформление частных заказов для сотрудников, отчеты по выручке аптек, ведение реестра недвижимости (по открытию новых аптек); работа с мини-АТС, замена секретаря в случае необходимости. (Причина увольнения - смена руководства, замена штата).
08.2005—02.2006 6 месяцев Секретарь-оператор ПК ООО «Издательство «Символ Плюс», г. Санкт-Петербург, полная занятость.Мини-АТС, входящая-исходящая документация, оформление заказов, возвратов, работа с оргтехникой, с электронной почтой, обеспечение жизнедеятельности офиса. (Причина увольнения - отсутствие финансового роста).
Высшее образование 2004 Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмического приборостроения Факультет: Информационные системы в экономике Дневная/Очная форма обучения Специальность: Экономист
Среднее специальное 1999
Гимназия № 4 Дневная/Очная форма обучения Специальность: "золотая медаль"
Навыки и умения
Иностранные языки Английский (базовый).
Профессиональные навыки:
- знание программ MS Word, MS Excel, MS Access, 1C Торговля-Склад
- умение работать с большим объемом информации
- умение вести базы данных
- MS Office
Имею огромный опыт работы контент-менеджером - наполнение сайтов информацией о товарах/услугах (описание, характеристики, сравнение, детали, фото, структурирование и редактирование текстовой и графической информации). Работала с разными движками, в том числе, 1С-Битрикс: Управление сайтом. Один товар/карточка - от 8 рублей (зависит от сложности и обьема заливаемой информации). За день делаю до 200-250 товаров, при этом скорость не сказывается на качестве работы. Отдам предпочтение долгосрочному, большому, интересному и перспективному проекту, заинтересована в длительном и постоянном сотрудничестве.
Дополнительные сведения
- высокая грамотность
- высокая скорость печати (230 знаков в минуту)
- навыки работы с офисной техникой (факс, ксерокс, принтер, сканер)
- большой опыт работы с людьми, коммуникативность
- английский язык (письменный, свободный перевод и чтение, азы разговорного)
Навыки работы на компьютере:
- знание программ MS Word, MS Excel, MS Access, 1C (уровень опытного пользователя)
- умение работать с большим объемом информации, вести базы данных
О себе: Легко обучаема. Целеустремленна, общительна, лояльна, стрессоустойчива. Воспитываю дочь, нахожусь в декретном отпуске.РекомендацииЖеларская Виктория, начальник отдела кадров ООО "Акцент"
703-1770
ООО "ТК Акцент" (г. Санкт-Петербург)
Федяев Дмитрий, финансовый директор
4381918
ООО "Вист СПб" (г. Санкт-Петербург)