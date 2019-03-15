- Юрист с большим опытом работы в структурном подраздении администрации муниципального образования, полное юридическое обеспечение организации. Имею опыт работы в сфере гражданского, административного права. Владею углубленными знаниями трудового, земельного законодательства РФ.
- Профессиональные навыки:
-умение вести деловую переписку, деловые переговоры;
-подготовка различных документов: доверенностей, писем, ответов на письма, ответов на запросы государственных и правоохранительных органов, трудовых договоров, должностных инструкций и пр.;
-договорная работа: проверка договоров, поступающих от контрагентов-поставщиков (в том числе проверка полномочий представителя на подписание договора, ознакомление с учредительными документами, сведениями ЕГРЮЛ, картотекой арбитражных дел), составление протоколов разногласий, дополнительных соглашений к договорам, соглашений о расторжении договоров.
-претензионно исков работа;
-участие в судах в качестве представителя как истца, так и ответчика;
- -консультирование по правовым вопросам.
Действие аккаунта приостановлено!