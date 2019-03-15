-умение вести деловую переписку, деловые переговоры;

-подготовка различных документов: доверенностей, писем, ответов на письма, ответов на запросы государственных и правоохранительных органов, трудовых договоров, должностных инструкций и пр.;

-договорная работа: проверка договоров, поступающих от контрагентов-поставщиков (в том числе проверка полномочий представителя на подписание договора, ознакомление с учредительными документами, сведениями ЕГРЮЛ, картотекой арбитражных дел), составление протоколов разногласий, дополнительных соглашений к договорам, соглашений о расторжении договоров.

-претензионно исков работа;

-участие в судах в качестве представителя как истца, так и ответчика;