eksharkdevelop

Я представляю компанию Shark Develop. Работники нашей компании - высоко квалифицированные специалисты в области информационных технологий. Мы занимаемся разработкой современных и надежных IT решений «под ключ»,
специализируемся на создании мобильных приложений iOS, Android и Windows, а так же API и Web-сервисов.
У нас большой опыт работы с проектами различной тематики: от бизнеса до фитнеса.
Мы работаем с back-end разработкой:
- PHP / .NET Core / ASP.NET Core / Node.js- PostgreSQL / MySQL / MS SQL / SQLite
- Nginx / IIS / Apache / etc
- Windows / Linux
- REST API / XML / JSON
Мобильные системы разработки:
- Google API, Facebook API- UnitTest
- Payment systems
- Integration with socials networks
- Сlient-server application
- MVC, MVP, MVVM (DataBinding)
Также различные системы программирования android и ios.
Если вас интересует что-то другое, то Вы можете связаться с нами и мы с удовольствием обсудим разные возможности.
Наш сайт: http://sharkdevelop.com/
Портфолио: http://sharkdevelop.com/portfolio/
Наши контакты:
e-mail: [email protected]
skype: nushapet