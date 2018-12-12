eksharkdevelop

Разработка мобильных приложений

Я представляю компанию Shark Develop. Работники нашей компании - высоко квалифицированные специалисты в области информационных технологий. Мы занимаемся разработкой современных и надежных IT решений «под ключ»,

специализируемся на создании мобильных приложений iOS, Android и Windows, а так же API и Web-сервисов.

У нас большой опыт работы с проектами различной тематики: от бизнеса до фитнеса.

Мы работаем с back-end разработкой:

- PHP / .NET Core / ASP.NET Core / Node.js- PostgreSQL / MySQL / MS SQL / SQLite

- Nginx / IIS / Apache / etc

- Windows / Linux

- REST API / XML / JSON

Мобильные системы разработки:

- Google API, Facebook API- UnitTest

- Payment systems

- Integration with socials networks

- Сlient-server application

- MVC, MVP, MVVM (DataBinding)

Также различные системы программирования android и ios.

Если вас интересует что-то другое, то Вы можете связаться с нами и мы с удовольствием обсудим разные возможности.

Наш сайт: http://sharkdevelop.com/

Портфолио: http://sharkdevelop.com/portfolio/

Наши контакты:

e-mail: [email protected]

skype: nushapet