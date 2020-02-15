Копирайтинг как стиль жизни
️Копирайтер️ Тексты на заказ️
работа строго в дедлайн
грамотность в каждом слове
личный рекорд: 10 текстов за сутки без ущерба здоровью и качеству
Пишу:
☑️ тексты для соцсетей;
☑️ продающие тексты;
☑️ информационные тексты;
☑️ выполняю корректуру.
Обучение:
- курс "Копирайтер" от академии FEEDBACK;
- курс "Инстаграм на миллион" от академии FEEDBACK.
С примерами моих работ можно познакомиться по ссылке:
https://drive.google.com/folderview?id=1fRXQ4Y4aYMrSb5cK-89XvOV_xj3vD-oM
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