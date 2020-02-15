Копирайтинг как стиль жизни

️Копирайтер️ Тексты на заказ️

работа строго в дедлайн

грамотность в каждом слове

личный рекорд: 10 текстов за сутки без ущерба здоровью и качеству

Пишу:

☑️ тексты для соцсетей;

☑️ продающие тексты;

☑️ информационные тексты;

☑️ выполняю корректуру.

Обучение:

- курс "Копирайтер" от академии FEEDBACK;

- курс "Инстаграм на миллион" от академии FEEDBACK.

С примерами моих работ можно познакомиться по ссылке:

https://drive.google.com/folderview?id=1fRXQ4Y4aYMrSb5cK-89XvOV_xj3vD-oM