el_risha

Людмила el_risha

 
35 летРоссия/Санкт-Петербург
4 года на фриланс-бирже
Была
4 года назад
Копирайтинг как стиль жизни

️Копирайтер️ Тексты на заказ️

работа строго в дедлайн

грамотность в каждом слове

личный рекорд: 10 текстов за сутки без ущерба здоровью и качеству

Пишу:

☑️ тексты для соцсетей;

☑️ продающие тексты;

☑️ информационные тексты;

☑️ выполняю корректуру. 

Обучение:

- курс "Копирайтер" от академии FEEDBACK;

- курс "Инстаграм на миллион" от академии FEEDBACK. 

С примерами моих работ можно познакомиться по ссылке:

https://drive.google.com/folderview?id=1fRXQ4Y4aYMrSb5cK-89XvOV_xj3vD-oM