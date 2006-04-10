Виды деятельности:
1) сертификация товаров: подготовка, оформление и регистрация документов;
2) постановка продукции на производство: разработка технических условий, технических заданий, паспортов и сопроводительной документации;
3) приватизация коммунальной недвижимости: юридическое и финансовое оформление и сопровождение;
4) представительские работы в Киеве.
Индивидуально и конфиденциально выполняем следующие работы:
- набор, редактирование и корректировка текстов любой сложности;
- написание контента для сайтов;
- написание статей, в т.ч. технических;
- поиск информации;
- создание информационных баз данных с групповой классификацией.