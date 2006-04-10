eleks

Гость eleks

 
NaN летУкраина/Киев
18 лет на фриланс-бирже
Был
18 лет назад

Виды деятельности:

1) сертификация товаров: подготовка, оформление и регистрация документов;

2) постановка продукции на производство: разработка технических условий, технических заданий, паспортов и сопроводительной документации;

3) приватизация коммунальной недвижимости: юридическое и финансовое оформление и сопровождение;

4) представительские работы в Киеве.

Индивидуально и конфиденциально выполняем следующие работы:

- набор, редактирование и корректировка текстов любой сложности;

- написание контента для сайтов;

- написание статей, в т.ч. технических;

- поиск информации;

- создание информационных баз данных с групповой классификацией.

Написание статей