Елена Галкина elena_galkinaelena_galkina
30 летРоссия/Санкт-Петербург
5 лет на фриланс-бирже
Была
5 лет назад
Дизайнер интерьеров - визуализатор
Вместе со своей проектной группой занимаюсь разработкой дизайна интерьеров бизнес-класса жилых и общественных помещений.
Действие аккаунта приостановлено!
Портфолио
- Проект Чайной71 просмотр
- 3D визуализации76 просмотров
- Библиотека Друзей. Зал презентаций99 просмотров
- Библиотека Друзей. StandUp74 просмотра
- Библиотека Друзей. Взрослый абонемент110 просмотров
- Библиотека Друзей. Детский абонемент и игровая79 просмотров
- Библиотека Друзей. План69 просмотров
- Проект квартиры-студии, ЖК "Мосфильм"63 просмотра
- Проект квартиры, ЖК "Привилегия"69 просмотров
Интерьеры и Экстерьеры
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