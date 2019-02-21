elena_galkina

Елена Галкина elena_galkina

 
30 летРоссия/Санкт-Петербург
5 лет на фриланс-бирже
Была
5 лет назад
Дизайнер интерьеров - визуализатор

Вместе со своей проектной группой занимаюсь разработкой дизайна интерьеров бизнес-класса жилых и общественных помещений.

Интерьеры и Экстерьеры
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от $23
от 14 дней
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