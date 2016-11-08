Привет! Буда рада сотрудничать с Вами!

На данный момент являюсь студенткой 4 курса юридического факультета очно, а также экономического - заочно, и там и там обучаюсь исключительно на отличные оценки. Занимаюсь написанием научных работ для печатных изданий по праву, мною создано уже 7 таких работ. Свободное время пополнением контента в профиле инстаграма, где пишу о правильном питании, спорте, путешествиях и саморазвитии. Из своих достоинств назову правильную, грамотную речь, любовь ко всему новому, ответственность, способность проводить глубокий анализ, самокритичность и трудолюбие, а остальное поймете при сотрудничестве со мной:) Считаю, что подобные сайты - отличный способ найти дополнительный заработок и улучшить своим навыки!