elenashpun

Комментарии излишни, достаточно будет оставить список придуманных (и конечно же, проверенных на существование) названий для интернет магазина автозапчастей... "Детамастер; Shopocar; Колесо; Дром; Мегадет; Удачная дорога; Деталька; Мир машин; Разборка; Болты и гайки;Carчасти; Безопасность и комфорт; Пристегни ремни; Дорожный патруль; Чайникамnet; Ремкомплект; Запаска; Под капотом; Технический раздел; Все для машин; ДЕТАЛИзация; Запчасти от А до Я; Самоделкин; От винта до гайки."