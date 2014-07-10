РЕЗЮМЕ[table]

Смирнова Елена Александровна Дата рождения: 29.11.74 Адрес: г. Кемерово; улКрасная 4/1-59 Тел. +79502786487 (моб) замужем, 2 ребенка. e-mail [email protected]

[/table] Образование:

1992-1998 Кемеровский технологический институт пищевой промышленности, экономический

факультет, специальность - экономика и управление на предприятии.

08.2001-12.2001 Академия народного хозяйства при правительстве РФ.

Институт менеджмента и маркетинга. Специальность – менеджмент.

Диплом о профессиональной переподготовке. Тема дипломной работы «Мотивация трудовой деятельности.»04. 2002-05.2002 Бизнес-школа Университета ЦентральногоЛанкашира (Великобритания). Стажировка в компании «Mines Rescue Services» Сертификат. 03.2003. Кузбасская торгово-промышленная палата. Курс«Система менеджмента качества предприятия» Сертификат. 06. 2004-07.2004 Международныйбизнес-центр Филадельфии IVC(США)Стажировка (Управление человеческими ресурсами, менеджменткачества)Сертификат. 06.2007. Прошла обучение и тестирование в Системе сертификации персонала РусскогоРегистра в г. Санкт Петербург. Присвоена квалификация «Уполномоченный по качеству»07.2006, 08. 2008 курсы «Управление персоналом»«Бизнес-рост» г. Кемерово10.07.2014 Moscow Business Schoolуспешно завершила обучение по программе Мастер делового администрирования

(МВА)Сертификат Опыт работы:1999- по н/вр. ООО «Научно-технический центр «Экспертиза»Должность: заместитель директора

Функциональные обязанности: организация работы с заказчиками, работа с

нормативными и регулирующими документами, разработка системы менеджмента

качества предприятия, разработка системы развития и адаптации персонала, подбор

персонала, работа с банкомДополнительные навыки: компьютер (Word, Excel, Internet,Консультант+), английский язык (разговорный, деловая переписка, телефонные

переговоры, уровень Intermediate ), навыки организации рабочего времени руководителя(тайм-менеджмент) Личные качества: достаточно ответственна и коммуникабельна.