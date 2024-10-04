Всегда открыта новым горизонтам

Здравствуйте всем! За пару лет работы в сервисе я приобрела весомый опыт. Написаны статьи на самые разнообразные темы: медицина, эзотерика, кулинария, приусадебное хозяйство, рекламные тексты и т.д. Есть опыт в описании товаров для ИМ. Имею высшее медицинское образование и большое желание работать. Пишу грамотно, предварительно изучаю тему. Старательная, честная, целеустремленная. Спасибо всем, кто поверит в меня и даст мне работу.