Всегда открыта новым горизонтам
Здравствуйте всем! За пару лет работы в сервисе я приобрела весомый опыт. Написаны статьи на самые разнообразные темы: медицина, эзотерика, кулинария, приусадебное хозяйство, рекламные тексты и т.д. Есть опыт в описании товаров для ИМ. Имею высшее медицинское образование и большое желание работать. Пишу грамотно, предварительно изучаю тему. Старательная, честная, целеустремленная. Спасибо всем, кто поверит в меня и даст мне работу.
Я против войны в Украине!
Портфолио
- Бразильский орех114 просмотров
- Узнать баланс Ростелеком209 просмотров
- Получение российского гражданства гражданами Белор185 просмотров
- Почернела бородавка, что делать239 просмотров
- Прививка винограда черным в черное180 просмотров
- Маркеры гепатита B112 просмотров
- Продвижение интернет-магазина мебели147 просмотров
- Кисломолоченая смесь "Агуша"132 просмотра
- Отрывки из статей215 просмотров
- Описания различных товаров для ИМ.149 просмотров