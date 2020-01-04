elenaverkh

Здравствуйте. Меня зовут Елена. Я активно веду свой блог в Инстаграмме. Мой ник: elena_verkh_
Профессиональные навыки:
Написание текстов (информационных, рекламных)
Редактирование материалов
Опытный пользователь ПК (Word,Excel,Photoshop,Lightroom,Power Point)
Перевод текстов (русский-английский,английский-русский,русский-китайский,китайский-русский)
Знание языков:
Русский-родной
Английский- upper intermadiate
Китайский- 5 hsk
Ключевые навыки:
Стрессоустойчивость, коммуникабельность, грамотность, ответственность,
пунктуальность, креативность,способность к быстрому обучению
Опыт работы:
Перевод текстов для англоязычного сайта
Переводчик-администратор
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