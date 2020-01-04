elenaverkh

Здравствуйте. Меня зовут Елена. Я активно веду свой блог в Инстаграмме. Мой ник: elena_verkh_

Профессиональные навыки:

Написание текстов (информационных, рекламных)

Редактирование материалов

Опытный пользователь ПК (Word,Excel,Photoshop,Lightroom,Power Point)

Перевод текстов (русский-английский,английский-русский,русский-китайский,китайский-русский)

Знание языков:

Русский-родной

Английский- upper intermadiate

Китайский- 5 hsk

Ключевые навыки:

Стрессоустойчивость, коммуникабельность, грамотность, ответственность,

пунктуальность, креативность,способность к быстрому обучению

Опыт работы:

Перевод текстов для англоязычного сайта

Переводчик-администратор