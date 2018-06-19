eleshapiro

Здравствуйте! Решаю проблемы с текстами, предложениями, словами

Пишу статьи разных типов на темы туризма, психологии, кулинарии, воспитания детей, техники, ремонта, строительства.

Есть опыт в ведении блогов по туризму, по женскому здоровью, по психологии.

Пишу:

1. быстро - владею слепой печатью на клавиатуре,

2. грамотно - в Тотальном диктанте два года подряд получала оценку "хорошо", ошибки были только в пунктуации,

3. легко - избегаю длинных предложений с причастными оборотами, использую метафоры,

4. структурировано - заранее составляю план статьи, использую списки, маркировки, подзаголовки.

5. охотно - новая тема не отпугивает неизвестностью, а притягивает возможностью расширить кругозор.

Готова работать со сложными заказами. Обращайтесь!