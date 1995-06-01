ЗНАНИЕ ЯЗЫКОВ:
Английский и французский языки - свободное владение
Норвежский и испанский языки - начальный уровень
СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ ПЕРЕВОДОВ:
Консалтинг:
- институциональное развитие
- энергосбережение и охрана окружающей среды
- тендерные процедуры
- планы корпоративного развития
- стратегический менеджмент
Техническая документация:
- сбор и переработка твердых бытовых отходов
- водоочистные сооружения и водоснабжение
- централизованное теплоснабжение
- производство вспененной упаковки
- литье корпусов и сборка видеоаппаратуры
- покрасочные линии
ОПЫТ РАБОТЫ:
01.2003 - 02.2006
Отдел Корпоративного Развития при Администрации Великого Новгорода: переводчик
(перевод технической документации, перевод документации по тематике "консалтинг", перевод на встречах и заседаниях, во время коммерческих переговоров, перевод корреспонденции)
09.2002 - 01.2003
АО "Новгородский Мясной Двор": референт-переводчик
(Перевод специализированной документации)
09.2001 - 06.2002
ПО "Спектр", Великий Новгород: переводчик
(Перевод технической документации, перевод во время коммерческих переговоров.)
12.2000 - 06.2001
"Strategy", Швеция: переводчик
(Перевод корреспонденции для группы программистов, работавших с данной фирмой)
06.1995 - 08.1995
Vermont Telephone Сompany, США: сотрудник отдела маркетинга.
(Поиск потенциальных рекламодателей, деловая корреспонденция.)
с 2003 года - удаленная работа, выполнение заказов различных переводческих агентств.
ОБРАЗОВАНИЕ:
1992 - 1994
МНОУ Гимназия "Квант"
Великий Новгород
1994 - 1995
Средняя школа Green Mountain High School
Вермонт, США
1995 - 2002
Новгородский Государственный Университет имени
Ярослава Мудрого, факультет романо-германской филологии.
Специализация: лингвистика и межкультурная коммуникация.
Лингвист, переводчик.
03-04.2003
Курс стратегического менеджмента (Bizcat Consulter company, Швеция)
04-05.2004
Курс стратегического менеджмента (MISP, московское отделение)
ДРУГИЕ НАВЫКИ:
Пользователь ПК: MS Word, Excel, Power Point; Internet, E-mail, TRADOS