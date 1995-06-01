ЗНАНИЕ ЯЗЫКОВ:

Английский и французский языки - свободное владение

Норвежский и испанский языки - начальный уровень

СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ ПЕРЕВОДОВ:

Консалтинг:

- институциональное развитие

- энергосбережение и охрана окружающей среды

- тендерные процедуры

- планы корпоративного развития

- стратегический менеджмент

Техническая документация:

- сбор и переработка твердых бытовых отходов

- водоочистные сооружения и водоснабжение

- централизованное теплоснабжение

- производство вспененной упаковки

- литье корпусов и сборка видеоаппаратуры

- покрасочные линии

ОПЫТ РАБОТЫ:

01.2003 - 02.2006

Отдел Корпоративного Развития при Администрации Великого Новгорода: переводчик

(перевод технической документации, перевод документации по тематике "консалтинг", перевод на встречах и заседаниях, во время коммерческих переговоров, перевод корреспонденции)

09.2002 - 01.2003

АО "Новгородский Мясной Двор": референт-переводчик

(Перевод специализированной документации)

09.2001 - 06.2002

ПО "Спектр", Великий Новгород: переводчик

(Перевод технической документации, перевод во время коммерческих переговоров.)

12.2000 - 06.2001

"Strategy", Швеция: переводчик

(Перевод корреспонденции для группы программистов, работавших с данной фирмой)

06.1995 - 08.1995

Vermont Telephone Сompany, США: сотрудник отдела маркетинга.

(Поиск потенциальных рекламодателей, деловая корреспонденция.)

с 2003 года - удаленная работа, выполнение заказов различных переводческих агентств.

ОБРАЗОВАНИЕ:

1992 - 1994

МНОУ Гимназия "Квант"

Великий Новгород

1994 - 1995

Средняя школа Green Mountain High School

Вермонт, США

1995 - 2002

Новгородский Государственный Университет имени

Ярослава Мудрого, факультет романо-германской филологии.

Специализация: лингвистика и межкультурная коммуникация.

Лингвист, переводчик.

03-04.2003

Курс стратегического менеджмента (Bizcat Consulter company, Швеция)

04-05.2004

Курс стратегического менеджмента (MISP, московское отделение)

ДРУГИЕ НАВЫКИ:

Пользователь ПК: MS Word, Excel, Power Point; Internet, E-mail, TRADOS