elgum

Елизавета Гуменюк elgum

 
42 года
12 лет на фриланс-бирже
Была
7 лет назад
Описание профиля отсутствует

Отзывы заказчиков

jangl
46 лет
17 лет в сервисе
Был
10 лет назад
$5
10 баллов
12 лет назад
Переводчик\копирайтер: путешествия, страны
Хороший копирайтер. Сотрудничеством остался доволен.
Очень замечательный заказчик. Всегда находится на связи, во время оплачивает работу. Было очень приятно работать с Кириллом.
Ответный отзыв