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Елизавета Гуменюк
elgum
elgum
42 года
12 лет на
фриланс
-бирже
Была
7 лет назад
1 отзыв
Описание профиля отсутствует
Отзывы заказчиков
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Кирилл
jangl
46 лет
17 лет в сервисе
Был
10 лет назад
6 отзывов
$5
10 баллов
12 лет назад
Переводчик\копирайтер: путешествия, страны
Хороший копирайтер. Сотрудничеством остался доволен.
Очень замечательный заказчик. Всегда находится на связи, во время оплачивает работу. Было очень приятно работать с Кириллом.
Ответный отзыв
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Отзывы заказчиков
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