Нахожусь в Москве.

Как правило, пишу законченные системы на вышеуказанных языках, однако могу браться и за легкие задания, мелкие приложения.

Создана своя cms, продается как отдельно так и с сайтами, поэтому адаптация к уже существующим занимает мало времени и стоит не дорого. Система предельно интуитивно понятна, делалась под уровень слабоподготовленной секретарши и ложится на любой юниксовый хостинг.

В стадии разработки система управления предприятием (управление полномочиями сотрудников, списки задач, органайзеры, система общения, система документооборота, вэб-интерфейс, на ASP.NET 2.0)

Плюс к программированию работаю в 3D MAX. Если нужна трехмерная визуализация, обращайтесь.

Координаты:

ICQ 129737734

e-mail [email protected]

Тел. 8-916-987 7464