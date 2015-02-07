Работа

ХасановаЭльмира Адыльхановна Корреспондент,диктор e – mail: [email protected]

Тел.: моб.8-960-156-46-34

ОБРАЗОВАНИЕ:Высшее филологическое. Специальность – русский язык и литература ОПЫТРАБОТЫ В СМИ:Апрель 2006 – Ноябрь 2006 –Телевидение. Корреспондент службы новостей. Основные обязанности: подготовка репортажей по темам, назначенных редактором, поиск собственных тем для репортажей, поиск информации, подготовка репортажей для эфира.

Ноябрь 2006 - август 2010 года –Радио. Диктор радиовещания. Основные обязанности: подготовка и проведение информационных и развлекательных программ. Работа ведущей на крупных акциях,

концертах, озвучивание и составление сценариев для рекламных роликов, разработка

рекламных акций. Работа в прямом эфире.

Радио Сентябрь 2010 – январь 2011 –Главный редактор радиовещания

Январь 2011 – сентябрь 2011- Редактор радиовещания Основные обязанности: Участие в работе творческой бригады на всехстадиях производства и сдаче готовых передач. Осуществление руководства всеми видами деятельности редакции, работой редакционно-художественного совета

редакции. Редактирование и утверждение готовых передач, рекламной продукции.

Разработка календарно - тематических планов редакции, выполнение утвержденных

планов. ТелерадиокомпанияСентябрь 2011 по настоящее время диктор радиовещания, журналист.Основные обязанности:Подготовка и проведение информационных иразвлекательных программ, работа в прямом эфире, поиск и написание материалов на различные темы, наполнение

интернет-ресурса.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Гражданство: Российская Федерация Языки: английский язык - базовые данные Интересы: музыка, русская классическая литература, спорт.Ключевые навыки: свободно владею персональным компьютером как пользователь.