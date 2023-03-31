👋 Привет, меня зовут Лена!

Я занимаюсь веб-дизайном и всем, что связано с визуалом. Всегда делаю упор на интуитивно понятные и легкие интерфейсы, чтобы пользователь был сосредоточен исключительно на самом продукте.



Помимо сайтов, лендингов и интернет-магазинов, так же могу создать оформление для группы/профиля в социальных сетях, баннеров и карточек товаров для маркетплейсов



Внимательно учитываю все ваши пожелания и правки. Буду рада поучаствовать в развитии вашего бизнеса