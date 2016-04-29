Переводы с русского на английский и с английского на русский без проблем и с удовольствием!
Переводы с русского на английский и с английского на русский. Окончила ПИ ЮФУ по специальности лингвист в 2012 году. Работаю с английским языком без перерывов.
Рада, что вы заинтересовались моим профилем. Потому что именно здесь вы получите отличные переводы в кратчайшие сроки.
Почему именно я?
- Качество.
- Индивидуальный подход. Я не пишу по шаблонам, к каждому новому заказу у меня тщательный подход и старательная проработка материала перед написанием.
- Старательность. Я работаю с удовольствием, люблю свое дело и стремлюсь к самосовершенствованию. Поэтому всегда очень стараюсь, выполняя заказ.
- Четкие сроки выполнения. Я всегда делаю все в точности с оговоренными сроками и планом. Со мной можно связаться в любое время через:
- e-mail: [email protected];
- личные сообщения на сайте.
(Услуга: $Русский язык/$Английский язык)
- Перевод $2/$4.
Важно:
1. Оплату принимаю в рублях.
2. С новыми клиентами работаю только по предоплате в размере 50% от всего заказа либо же возможна оплата поэтапно.
Буду рада с вами сотрудничать, обращайтесь!
Действие аккаунта приостановлено!
Портфолио
- Перевод для aeroidea129 просмотров