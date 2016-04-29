emeraldfrog

Евгения emeraldfrog

 
33 годаРоссия/Ростов-на-Дону
8 лет на фриланс-бирже
Была
8 лет назад
Переводы с русского на английский и с английского на русский без проблем и с удовольствием!

Переводы с русского на английский и с английского на русский. Окончила ПИ ЮФУ по специальности лингвист в 2012 году. Работаю с английским языком без перерывов. 

Рада, что вы заинтересовались моим профилем. Потому что именно здесь вы получите отличные переводы в кратчайшие сроки. 

Почему именно я?

  • Качество.
  • Индивидуальный подход. Я не пишу по шаблонам, к каждому новому заказу у меня тщательный подход и старательная проработка материала перед написанием.
  • Старательность. Я работаю с удовольствием, люблю свое дело и стремлюсь к самосовершенствованию. Поэтому всегда очень стараюсь, выполняя заказ.
  • Четкие сроки выполнения. Я всегда делаю все в точности с оговоренными сроками и планом. Со мной можно связаться в любое время через:
Сколько стоят мои услуги (1000 з.б.п)?  

(Услуга:  $Русский язык/$Английский язык)

  • Перевод                               $2/$4.
Способы оплаты: карта Сбербанка или ВТБ. 

Важно: 

1. Оплату принимаю в рублях.

2. С новыми клиентами работаю только по предоплате в размере 50% от всего заказа либо же возможна оплата поэтапно.

Буду рада с вами сотрудничать, обращайтесь! 

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