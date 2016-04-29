Переводы с русского на английский и с английского на русский без проблем и с удовольствием!

Переводы с русского на английский и с английского на русский. Окончила ПИ ЮФУ по специальности лингвист в 2012 году. Работаю с английским языком без перерывов.

Рада, что вы заинтересовались моим профилем. Потому что именно здесь вы получите отличные переводы в кратчайшие сроки.

Почему именно я?

Качество .

. Индивидуальный подход . Я не пишу по шаблонам, к каждому новому заказу у меня тщательный подход и старательная проработка материала перед написанием.

. Я не пишу по шаблонам, к каждому новому заказу у меня тщательный подход и старательная проработка материала перед написанием. Старательность . Я работаю с удовольствием, люблю свое дело и стремлюсь к самосовершенствованию. Поэтому всегда очень стараюсь, выполняя заказ.

. Я работаю с удовольствием, люблю свое дело и стремлюсь к самосовершенствованию. Поэтому всегда очень стараюсь, выполняя заказ. Четкие сроки выполнения. Я всегда делаю все в точности с оговоренными сроками и планом. Со мной можно связаться в любое время через:

e-mail: [email protected];

личные сообщения на сайте.

Сколько стоят мои услуги (1000 з.б.п)?

(Услуга: $Русский язык/$Английский язык)

Перевод $2/$4.

Способы оплаты: карта Сбербанка или ВТБ.

Важно:

1. Оплату принимаю в рублях.

2. С новыми клиентами работаю только по предоплате в размере 50% от всего заказа либо же возможна оплата поэтапно.

Буду рада с вами сотрудничать, обращайтесь!