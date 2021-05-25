КАЧЕСТВО И В СРОК. БЭМ,адаптивность,HTML5,CSS3,JQuery,JavaScript,FlexBox.

Ответственность:

- готов приступить прямо сейчас

- всегда на связи

- не беру предоплату *

- довожу дело до конца

- не нарушаю сроки

- активный

Связь:

* Whatsapp: +994705745777

* Телеграм: @emillime6

Всегда на связи

Гарантия на верстку: В срок по заданию. Исправляю все ошибки которые могли быть пропущены при приеме работы и замечены позже. Гарантия на срок

Жду ваших заказов.