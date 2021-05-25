КАЧЕСТВО И В СРОК. БЭМ,адаптивность,HTML5,CSS3,JQuery,JavaScript,FlexBox.
Ответственность:
- готов приступить прямо сейчас
- всегда на связи
- не беру предоплату *
- довожу дело до конца
- не нарушаю сроки
- активный
Связь:
* Whatsapp: +994705745777
* Телеграм: @emillime6
Всегда на связи
Гарантия на верстку: В срок по заданию. Исправляю все ошибки которые могли быть пропущены при приеме работы и замечены позже. Гарантия на срок
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