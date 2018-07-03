Дизайн интерьера, 3д-моделирование, визуализация интерьера, разработка логотипов, лендингов, фирменного стиля, баннеров, визиток и т.д.
Образование:
неполное высшее, специальность: "Архитектура" - Национальный университет водного хозяйства и природопользования
Профессиональные навыки и знания:
ArchiCAD, Artlantis Studio, Lumion, SketchUp+Vray, 3Ds Max + Corona
Adobe Photoshop, CorelDRAW, Adobe Illustrator
Портфолио
- Make Deal157 просмотров
- Web site186 просмотров
- Дизайн офиса.204 просмотра
- Rivne Arena181 просмотр
- Гостиная в стиле лофт202 просмотра
- Текстильник169 просмотров
- Рабочее место в скандинавском стиле399 просмотров
- Day and night170 просмотров
- Дизайн спальни и гостиной181 просмотр
- Кухня168 просмотров
- Дизайн упаковки114 просмотров
- Визитка230 просмотров