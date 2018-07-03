empte

Богдан Зелинский empte

 
27 летУкраина/Ровно
8 лет на фриланс-бирже
Был
6 лет назад
Дизайн интерьера, 3д-моделирование, визуализация интерьера, разработка логотипов, лендингов, фирменного стиля, баннеров, визиток и т.д.

Образование:

неполное высшее, специальность: "Архитектура" -  Национальный университет водного хозяйства и природопользования

Профессиональные навыки и знания:

ArchiCAD, Artlantis Studio, Lumion, SketchUp+Vray, 3Ds Max + Corona

Adobe Photoshop, CorelDRAW, Adobe Illustrator

CorelDRAWIllustrator3ds MaxArchiCADSketchUpPhotoshop
Портфолио
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