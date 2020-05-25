✔️ Удобный, современный дизайн сайтов. Качественно и в срок.

﻿ ﻿UX-Research & UI-Design - это способ показать посетителю сайта то, что он хочет увидеть.

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 Виды(типы) сайтов:

Интернет-магазины

Интернет-порталы

Landing page

Корпоративные сайты

Сайты-визитки

Любые другие

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 Гарантия на дизайн

В течении недели после передачи архива с дизайн-макетом бесплатно и сразу исправляю недочёты и ошибки, а также дорабатываю мелкие детали проекта, которые вы захотите изменить.

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﻿ Никакой предоплаты

Я понимаю ваши сомнения, и поэтому не хочу, чтобы вы беспокоились.

Оплата после результата.

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﻿👍 Все правки бесплатны

Моя задача - удовлетворить потребность клиента, поэтому не вижу никакого смысла,

как-то его ограничивать. Хотите что-то исправить, я без проблем это сделаю.

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 Без проблем обсужу проект в Skype

Многие стесняются или бояться говорить напрямую, не задумываясь, что это удобнее и быстрее. Готов созвониться и обсудить проект или ответить на интересующие вас вопросы.

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 Процесс работы

Оценка проекта

Прототип

Утверждение прототипа

Дизайн

Утверждение дизайна

Оплата

Передача архива с проектом

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 Способы оплаты

WebMoney

Qiwi

Visa/Mastercard

PayPal

Или любыми другими удобными для вас способами

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📞 Мои контакты:

*Конкретные сроки и стоимость проекта принимаются при общении с заказчиком.