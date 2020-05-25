✔️ Удобный, современный дизайн сайтов. Качественно и в срок.
UX-Research & UI-Design - это способ показать посетителю сайта то, что он хочет увидеть.
Виды(типы) сайтов:
- Интернет-магазины
- Интернет-порталы
- Landing page
- Корпоративные сайты
- Сайты-визитки
- Любые другие
Гарантия на дизайн
В течении недели после передачи архива с дизайн-макетом бесплатно и сразу исправляю недочёты и ошибки, а также дорабатываю мелкие детали проекта, которые вы захотите изменить.
Никакой предоплаты
Я понимаю ваши сомнения, и поэтому не хочу, чтобы вы беспокоились.
Оплата после результата.
👍 Все правки бесплатны
Моя задача - удовлетворить потребность клиента, поэтому не вижу никакого смысла,
как-то его ограничивать. Хотите что-то исправить, я без проблем это сделаю.
Без проблем обсужу проект в Skype
Многие стесняются или бояться говорить напрямую, не задумываясь, что это удобнее и быстрее. Готов созвониться и обсудить проект или ответить на интересующие вас вопросы.
Процесс работы
- Оценка проекта
- Прототип
- Утверждение прототипа
- Дизайн
- Утверждение дизайна
- Оплата
- Передача архива с проектом
Способы оплаты
- WebMoney
- Qiwi
- Visa/Mastercard
- PayPal
- Или любыми другими удобными для вас способами
📞 Мои контакты:
- Telegram:
- VK:
- Skype
- WhatsApp:
- E-mail: [email protected]
- Номер: +7 967-563-99-70
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