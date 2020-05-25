endlim

Игорь endlim

 
23 года
6 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
&#10004;&#65039; Удобный, современный дизайн сайтов. Качественно и в срок.

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﻿UX-Research & UI-Design - это способ показать посетителю сайта то, что он хочет увидеть.

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 Виды(типы) сайтов:

  • Интернет-магазины
  • Интернет-порталы
  • Landing page
  • Корпоративные сайты
  • Сайты-визитки
  • Любые другие
*Если вы затрудняетесь отнести свой сайт к определенному виду, то можете не переживать, мы обязательно обсудим и оределим тип проекта.

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 Гарантия на дизайн

В течении недели после передачи архива с дизайн-макетом бесплатно и сразу исправляю недочёты и ошибки, а также дорабатываю мелкие детали проекта, которые вы захотите изменить.

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﻿ Никакой предоплаты

Я понимаю ваши сомнения, и поэтому не хочу, чтобы вы беспокоились.

Оплата после результата.

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﻿👍 Все правки бесплатны 

Моя задача - удовлетворить потребность клиента, поэтому не вижу никакого смысла,

как-то его ограничивать. Хотите что-то исправить, я без проблем это сделаю.

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 Без проблем обсужу проект в Skype

Многие стесняются или бояться говорить напрямую, не задумываясь, что это удобнее и быстрее. Готов созвониться и обсудить проект или ответить на интересующие вас вопросы.

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Процесс работы

  • Оценка проекта
  • Прототип
  • Утверждение прототипа
  • Дизайн
  • Утверждение дизайна
  • Оплата
  • Передача архива с проектом

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 Способы оплаты

  • WebMoney
  • Qiwi
  • Visa/Mastercard
  • PayPal
  • Или любыми другими удобными для вас способами 

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📞 Мои контакты:

    *Конкретные сроки и стоимость проекта принимаются при общении с заказчиком.