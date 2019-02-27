Хорошо знаю русский и украинский язык. Умею четко и правильно выражать мысль и главный смысл текста. Умею работать с текстами, применяя творческий подход. Есть способности к художественному выражению мыслей. Всегда очень внимательно подхожу к рассматриваемым вопросам и заданиям, стараясь разобраться и побольше узнать об интересующем вопросе. Отличная грамотность. Образование- школа с золотой медалью и экономический факультет института. Работа по экономической специальности больше 30 лет. Хорошо обучаюсь и стараюсь всегда повышать свой профессиональный уровень.