Кирилл Коротченко esubaeqwinsaesubaeqwinsa
Привет! Меня зовут Кирилл, и я саунд-продюсер.
Создам саундтрек для фильма или современный бит для артиста.
Инди-аранжировку или песню в подарок на день рождения.
Монтирую аудио для Youtube и озвучиваю рекламные ролики.
Сведение, мастеринг и любые работы со звуком.
Красный диплом по классу фортепиано.
Барабанщик в оркестре и популярной музыкальной группе.
Владею всеми видами инструментов, от струнных до духовых.
Есть опыт взаимодействия с игровыми движками Unreal и Unity.
За время своей карьеры работал над бесчисленным множеством проектов как с популярными артистами, так и 3d иллюстраторами, девелоперами и рекламщиками.
У меня исключительная насмотренность и вкус.
Педант и перфекционист.
Халтуру не потерплю.
Моя цель - делать исключительный продукт и поднять уровень российского продакшена.
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