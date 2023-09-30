esubaeqwinsa

Кирилл Коротченко esubaeqwinsa

 
31 годРоссия/Ростов-на-Дону
2 года на фриланс-бирже
Был
3 месяца назад
Sound Production / Sound Design / Musical Composition / Beats / Mastering / Adaptation

Привет! Меня зовут Кирилл, и я саунд-продюсер.

Создам саундтрек для фильма или современный бит для артиста.
Инди-аранжировку или песню в подарок на день рождения.
Монтирую аудио для Youtube и озвучиваю рекламные ролики.
Сведение, мастеринг и любые работы со звуком.

Красный диплом по классу фортепиано.
Барабанщик в оркестре и популярной музыкальной группе.
Владею всеми видами инструментов, от струнных до духовых.

Есть опыт взаимодействия с игровыми движками Unreal и Unity.

За время своей карьеры работал над бесчисленным множеством проектов как с популярными артистами, так и 3d иллюстраторами, девелоперами и рекламщиками.
У меня исключительная насмотренность и вкус.

Педант и перфекционист.
Халтуру не потерплю.

Моя цель - делать исключительный продукт и поднять уровень российского продакшена.

Unity