Sound Production / Sound Design / Musical Composition / Beats / Mastering / Adaptation

Привет! Меня зовут Кирилл, и я саунд-продюсер.



Создам саундтрек для фильма или современный бит для артиста.

Инди-аранжировку или песню в подарок на день рождения.

Монтирую аудио для Youtube и озвучиваю рекламные ролики.

Сведение, мастеринг и любые работы со звуком.



Красный диплом по классу фортепиано.

Барабанщик в оркестре и популярной музыкальной группе.

Владею всеми видами инструментов, от струнных до духовых.



Есть опыт взаимодействия с игровыми движками Unreal и Unity.

За время своей карьеры работал над бесчисленным множеством проектов как с популярными артистами, так и 3d иллюстраторами, девелоперами и рекламщиками.

У меня исключительная насмотренность и вкус.



Педант и перфекционист.

Халтуру не потерплю.



Моя цель - делать исключительный продукт и поднять уровень российского продакшена.