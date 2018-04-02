Фрилансер, ищу работу

На даній платформі досвіду роботи немає. Маю досвід роботи перекладачем з англійської на російську та українську мови, і навпаки. Рівень знання англійської - С1, німецької - В2. Навчаюсь на 3 курсі юридичного факультету, маю досвід стажування на юридичній фірмі, можу надати консультацію з різного роду юридичних питань. Цілеспрямована, відповідальна, виконую роботу вчасно.

На данной платформе опыта работы нет. Имею опыт работы переводчиком с английского на русский и украинский языки, и наоборот. Уровень знания английского - С1, немецкого - В2. Учусь на 3 курсе юридического факультета, имею опыт стажировки на юридической фирме, могу дать консультацию по разного рода юридическим вопросам. Целеустремленная, ответственная, выполняю работу вовремя.