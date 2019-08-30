eugenetaras

Евгений Тарас eugenetaras

 
43 года
6 лет на фриланс-бирже
Был
6 лет назад
https://asvik.by/

ООО "Асвик Групп" предлагает вам купить за наличный и безналичный расчет

 такие необходимые в строительстве загородного дома материалы как:

 металлопрофиль (профнастил, профлист) для забора, крыши, металлочерепица,

 комплектующие для откатных ворот, металлический штакетник (металлоштакет),

 труба профильная, поликарбонат для теплицы и навеса, теплицы из 

оцинкованного профиля и оцинкованной профильной

 трубы, ондулин, сетка-рабица, душ летний дачный. https://asvik.by/