3d визуализация, полный комплект рабочих чертежей, подбор материалов,консультации.
Разработка дизайн проектов жилых и общественных пространств. Планы,разрезы,развертки,эскизы, коллажи, 3D визуализации.
Работаю в программах: ArchiCAD, AutoCAD (чертежи), 3D max+V-Ray, Corona, Photoshop,CorelDRAW .
Также рисую от руки: портреты животных,людей и детей, пейзажи, интерьерная живопись,декупаж.
Примеры выполненных проектов вышлю индивидуально.
Гибкие цены в зависимости от вида работ.
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