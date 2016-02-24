3d визуализация, полный комплект рабочих чертежей, подбор материалов,консультации.

Разработка дизайн проектов жилых и общественных пространств. Планы,разрезы,развертки,эскизы, коллажи, 3D визуализации.

Работаю в программах: ArchiCAD, AutoCAD (чертежи), 3D max+V-Ray, Corona, Photoshop,CorelDRAW .

Также рисую от руки: портреты животных,людей и детей, пейзажи, интерьерная живопись,декупаж.

Примеры выполненных проектов вышлю индивидуально.

Гибкие цены в зависимости от вида работ.