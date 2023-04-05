evgeniyatlc

Набор текста.Карточки товаров для ВБ.

Перепечатка текста,включающая в себя печать текста с отсканированных документов,книжных носителей,ввод цифровой и текстовой информации с отсканированных документов.Сверка после внесения правок.Набор информации с предоставленных графических файлов в текстовый документ.

Вывод информации с аудио,видео,картинок и др.источников.

Создание карточек товаров для ВБ.

При сотрудничестве со мной Вы получите вежливое и комфортное общение,быстрый и продуктивный рабочий процесс,выполнение всех работ в сроки.