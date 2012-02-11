Сергей Дубовик exelentartexelentart
Дубовик Сергей Владимирович
Образование высшее
1996-2003- Художественный колледж декоративно-прикладного исскуства им Ивана Труша (г Львов )
2003-2005-Львовская Национальная Академия Исскуств
2005-2006-Преподаватель детской Художественной школы , работа скульптором на предприятии "Еколюкс"
2006-2010 Преподаватель Национального Университета на кафедре дизайна
2009 Персональная выставка работ
Профессиональный опыт
-Художественная обработка дерева
-Живопись,графика
-книжные иллюстрации
-Инсталяции
-разработка логотипов
-художник постановщик видеоклипов и сценарист
http://www.youtube.com/watch?v=gNvNvYiTSA0&feature=player_embedded
http://www.youtube.com/watch?v=0DqD2cy9Qe4&feature=player_embedded
-автор концепт - идей
Участник выставок , пленеров , симпозиумов
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