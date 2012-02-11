exelentart

Сергей Дубовик exelentart

 
42 годаУкраина/Хмельницкий
13 лет на фриланс-бирже
Был
12 лет назад
Художник

Дубовик Сергей Владимирович

Образование высшее

1996-2003- Художественный колледж декоративно-прикладного исскуства им Ивана Труша (г Львов )

2003-2005-Львовская Национальная Академия Исскуств

2005-2006-Преподаватель детской Художественной школы , работа скульптором на предприятии "Еколюкс"

2006-2010 Преподаватель Национального Университета на кафедре дизайна

2009 Персональная выставка работ

Профессиональный опыт

-Художественная обработка дерева

-Живопись,графика

-книжные иллюстрации

-Инсталяции

-разработка логотипов

-художник постановщик видеоклипов и сценарист

http://www.youtube.com/watch?v=gNvNvYiTSA0&feature=player_embedded

http://www.youtube.com/watch?v=0DqD2cy9Qe4&feature=player_embedded

-автор концепт - идей

Участник выставок , пленеров , симпозиумов

Портфолио
Показать больше работ