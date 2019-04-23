Профессиональная вёрстка сайтов. Frontend. Backend. HTML 5, CSS3, ES6
Мои контакты:
E-mail: [email protected]
Telegram: @exellentguy - https://t.me/exellentguy
Знания, умения, навыки:
- Блочная фиксированная / резиновая верстка
- PHP, MySQL
- HTML5, CSS3, JS (ES6), jQuery
- Webpack
- Адаптивная верстка.
- Responsive.
- Bootstrap 3.
- Parallax scrolling.
- Написание простого, читабельного, контекстно независимого кода.
- Аккуратный, логичный, продуманный код.
- Подключение нестандартных шрифтов (@font-face, cufon, google web fonts).
- pixel perfect.
- Комментарии.
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