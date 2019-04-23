exellentguy

Павел exellentguy

 
26 лет
7 лет на фриланс-бирже
Был
6 лет назад
Профессиональная вёрстка сайтов. Frontend. Backend. HTML 5, CSS3, ES6

Мои контакты:

E-mail: [email protected]

Telegram: @exellentguy - https://t.me/exellentguy

Знания, умения, навыки:

  • Блочная фиксированная / резиновая верстка
  • PHP, MySQL
  • HTML5, CSS3, JS (ES6), jQuery
  • Webpack
  • Адаптивная верстка.
  • Responsive.
  • Bootstrap 3.
  • Parallax scrolling.
  • Написание простого, читабельного, контекстно независимого кода.
  • Аккуратный, логичный, продуманный код.
  • Подключение нестандартных шрифтов (@font-face, cufon, google web fonts).
  • pixel perfect.
  • Комментарии.