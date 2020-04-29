fadeeva_tatyana

Опыт работы графическим дизайнером - 5 лет. Все программы для дизайна осваивала самостоятельно, первый выполненный проект - верстка и дизайн каталога на 8 страниц А4 для церемонии награждения в программе Adobe InDesign. CorelDRAW, Adobe Photoshop и Illustrator также осваивала самостоятельно, сейчас работаю как продвинутый пользователь. По образованию я журналист, степень бакалавр. Помимо дизайна, периодически пишу пресс- и пост-релизы о мероприятиях, рекламные посты в соцсетях, корректирую и делаю рерайт текстов для сайтов, пишу статьи.