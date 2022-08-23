UX/UI дизайнер, продуктовый дизайнер

Проектирую, провожу исследования и презентую.

Среди прочего сделал один редизайн и два полноценных приложения. Для этого, кроме выдвижения и развития гипотезы, проводил проверку концепций, этнографические исследования, JBTD, А/B тестирование, интервью, создавал MVP.

По результатам интервью, редизайном оказалось пользоваться удобнее, чем оригинальным приложением.

Создано два уникальных приложения, в том числе одно с оригинальной системой навигации. По результатам исследований и интервью, концепция приложений оказалась подтверждена, приложения были просты для пользователей.

Результаты работы: https://www.behance.net/faehmel