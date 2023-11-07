100+ клиентов в сопровождении по развитию клиентов



Для кого будет эффективна консультация:



- начинающие предприниматели: те, кто только начинают свой бизнес, могут воспользоваться консультацией для разработки маркетинговой стратегии, выбора оптимальных каналов продвижения и создания бренда.



- малые и средние предприятия: владельцы малого и среднего бизнеса могут обратиться за помощью в оптимизации текущих маркетинговых усилий, анализа существующих стратегий, поиска эффективных решений.



- эксперты и специалисты: люди, предоставляющие услуги или продукты, такие как консультанты, фрилансеры, авторы, и многие другие, могут узнать, как эффективно продавать свои услуги



- специалисты, которые продают свои товары и услуги в онлайне: консультации, онлайн-курсы, наставничество и др.



Если у вас другой запрос, вы можете уточнить его в личном сообщении - whatsapp +79807463282

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Стоимость 4500 руб.