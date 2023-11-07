faercoach

Ольга Фаерман faercoach

 
36 лет
2 года на фриланс-бирже
Была
2 года назад
КОНСУЛЬТАЦИЯ ПО МАРКЕТИНГУ

Консультация длится 2 часа, за два часа я смогу глубоко погрузиться в ваш бизнес/проект и составить четкий алгоритм действий, который будет оформлен в формате таблицы.

Что мы сделаем за 2 часа:

 - проанализируем ваш текущий маркетинговый подход (стратегию, метрики, креативы, офферы, воронку продаж, продуктовую линейку и тп)
- определим узкие места и проблемы в вашей стратегии
- разработаем новую стратегию, с учетом новых данных
- создадим четкий алгоритм действий, который увеличит количество обращений в вашу компанию и приведет к росту выручки

Консультация маркетолога с успешным опытом:

  • 13 лет в маркетинге и рекламе

  • 10 лет предпринимательский опыт

  • более 150 разборов проектов с четким алгоритмом действий

  • свыше 30 успешно запущенных и процветающих проектов с чётким алгоритмом действий

  • 100+ клиентов в сопровождении по развитию клиентов


    Для кого будет эффективна консультация:

    - начинающие предприниматели: те, кто только начинают свой бизнес, могут воспользоваться консультацией для разработки маркетинговой стратегии, выбора оптимальных каналов продвижения и создания бренда.

    - малые и средние предприятия: владельцы малого и среднего бизнеса могут обратиться за помощью в оптимизации текущих маркетинговых усилий, анализа существующих стратегий, поиска эффективных решений.

    - эксперты и специалисты: люди, предоставляющие услуги или продукты, такие как консультанты, фрилансеры, авторы, и многие другие, могут узнать, как эффективно продавать свои услуги

     - специалисты, которые продают свои товары и услуги в онлайне: консультации, онлайн-курсы, наставничество и др.

    Если у вас другой запрос, вы можете уточнить его в личном сообщении - whatsapp +79807463282
    ________________________________________________
    Стоимость 4500 руб.

Портфолио