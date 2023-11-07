Консультация длится 2 часа, за два часа я смогу глубоко погрузиться в ваш бизнес/проект и составить четкий алгоритм действий, который будет оформлен в формате таблицы.
Что мы сделаем за 2 часа:
- проанализируем ваш текущий маркетинговый подход (стратегию, метрики, креативы, офферы, воронку продаж, продуктовую линейку и тп)
- определим узкие места и проблемы в вашей стратегии
- разработаем новую стратегию, с учетом новых данных
- создадим четкий алгоритм действий, который увеличит количество обращений в вашу компанию и приведет к росту выручки
Консультация маркетолога с успешным опытом:
13 лет в маркетинге и рекламе
10 лет предпринимательский опыт
более 150 разборов проектов с четким алгоритмом действий
свыше 30 успешно запущенных и процветающих проектов с чётким алгоритмом действий
100+ клиентов в сопровождении по развитию клиентов
Для кого будет эффективна консультация:
- начинающие предприниматели: те, кто только начинают свой бизнес, могут воспользоваться консультацией для разработки маркетинговой стратегии, выбора оптимальных каналов продвижения и создания бренда.
- малые и средние предприятия: владельцы малого и среднего бизнеса могут обратиться за помощью в оптимизации текущих маркетинговых усилий, анализа существующих стратегий, поиска эффективных решений.
- эксперты и специалисты: люди, предоставляющие услуги или продукты, такие как консультанты, фрилансеры, авторы, и многие другие, могут узнать, как эффективно продавать свои услуги
- специалисты, которые продают свои товары и услуги в онлайне: консультации, онлайн-курсы, наставничество и др.
Если у вас другой запрос, вы можете уточнить его в личном сообщении - whatsapp +79807463282
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Стоимость 4500 руб.
Портфолио
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