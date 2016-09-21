Опыт работы

Более четырёх лет мы занимаемся дизайном интерьера, а также 3D визуализацией. Компания развивается в двух направлениях:

разработка дизайна интерьера и 3D визуализации;

создание дизайн-проектов собственных продуктов.

Эти проекты получили широкое распространение в сети Интернет. Увидеть примеры можно в разделе промышленный дизайн нашего портфолио

Наша команда

Наши дизайнеры являются членами Белорусского Союза Дизайнеров. Мы молоды, но считаем молодость своим главным плюсом. Ведь мы имеем свежий взгляд на дизайн и креативно подходим к решению любых задач.

Сотрудничество

Мы открыты для сотрудничеству и можем предложить разработку дизайна или создание качественной 3D-визуализации для Ваших продуктов. Возможно Вас заинтересует организация производства наших продуктов. Для связи с нами вы можете использовать один из представленных на нашем сайте контактов.