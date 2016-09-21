Опыт работы
Более четырёх лет мы занимаемся дизайном интерьера, а также 3D визуализацией. Компания развивается в двух направлениях:
- разработка дизайна интерьера и 3D визуализации;
- создание дизайн-проектов собственных продуктов.
Наша команда
Наши дизайнеры являются членами Белорусского Союза Дизайнеров. Мы молоды, но считаем молодость своим главным плюсом. Ведь мы имеем свежий взгляд на дизайн и креативно подходим к решению любых задач.
Сотрудничество
Мы открыты для сотрудничеству и можем предложить разработку дизайна или создание качественной 3D-визуализации для Ваших продуктов. Возможно Вас заинтересует организация производства наших продуктов. Для связи с нами вы можете использовать один из представленных на нашем сайте контактов.
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Портфолио
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Интерьеры и Экстерьеры
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$10/час
от $100от 3 дней
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