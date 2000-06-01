Соколов Сергей Сергеевич
31.07.79 г.
Москва, м. Полежаевская
Женат, сын.
Образование:
1996 - 2002 МГТУ им. Н.Э.Баумана
специальность "Системы управления и обработки информации".
Последние места работы:
03.2005 – ... РДВ-медиа (Работа Для Вас) программист (PHP + Oracle). Поддержка и разработка intranet части АСУ и системы подачи объявлений в газету. Разработка и поддержка CRM-системы.
08.2003 – 03.2005 рекламное агентство GRAPE (http://grape.ru) веб-программист (PHP + INTERBASE)
разработка проектов компании
одни из последних работ:
http://gris.grape.ru/montenegro/htdocs/
http://dev.grape.ru/cinzano/htdocs/
http://www.volkswagen.ru/showrooms/golf
http://gris.grape.ru/extra_cur/htdocs/
Также разрабатывал систему сбора статистики ( наподобие spylog, только меньшего масштаба ), система активно используется в данное время менеджерами Grape
08.2002 – 08.2003. Ру-сайт (http://ru-site.ru) Веб-программист (PHP+MySQL)
одна из последних работ: http://eclimat.ru/
06.2000 – 08.2002 Министерство Образования.
Разработка БД (MS access), администрирование БД (MS SQLServer)
Профессиональные знания и умения:
отличные знания: PHP, Oracle, PL/SQL, MySQL, SQL, HTML, JavaScript
хорошие знания: C/C++, INTERBASE, MS access, UNIX(LINUX)
небольшой опыт работы с: MsSQL, Pascal, VB, ASM, Java
знаком с: Perl, JSP, ASP
Собственная разработка (CMS-система PHP+MySQL): http://www.sitejet.ru (разрабатывалась в 2003г. сейчас на функционирует)
Являюсь автором (http://detail.phpclub.net/author/Falc) статьи на phpclub.ru:
“Оптимизация запросов в MySQL” (http://www.phpclub.ru/detail/article/mysql_optimize)
Контактная информация:
ICQ: 51638180