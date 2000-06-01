Соколов Сергей Сергеевич

31.07.79 г.

Москва, м. Полежаевская

Женат, сын.

Образование:

1996 - 2002 МГТУ им. Н.Э.Баумана

специальность "Системы управления и обработки информации".

Последние места работы:

03.2005 – ... РДВ-медиа (Работа Для Вас) программист (PHP + Oracle). Поддержка и разработка intranet части АСУ и системы подачи объявлений в газету. Разработка и поддержка CRM-системы.

08.2003 – 03.2005 рекламное агентство GRAPE (http://grape.ru) веб-программист (PHP + INTERBASE)

разработка проектов компании

одни из последних работ:

http://www.compulink.ru/

http://mtt.ru/

http://www.miniclub.ru

http://gris.grape.ru/montenegro/htdocs/

http://dev.grape.ru/cinzano/htdocs/

http://www.beephoto.ru/

http://www.volkswagen.ru/showrooms/golf

http://gris.grape.ru/extra_cur/htdocs/

http://www.primeshop.ru

Также разрабатывал систему сбора статистики ( наподобие spylog, только меньшего масштаба ), система активно используется в данное время менеджерами Grape

08.2002 – 08.2003. Ру-сайт (http://ru-site.ru) Веб-программист (PHP+MySQL)

одна из последних работ: http://eclimat.ru/

06.2000 – 08.2002 Министерство Образования.

Разработка БД (MS access), администрирование БД (MS SQLServer)

Профессиональные знания и умения:

отличные знания: PHP, Oracle, PL/SQL, MySQL, SQL, HTML, JavaScript

хорошие знания: C/C++, INTERBASE, MS access, UNIX(LINUX)

небольшой опыт работы с: MsSQL, Pascal, VB, ASM, Java

знаком с: Perl, JSP, ASP

Собственная разработка (CMS-система PHP+MySQL): http://www.sitejet.ru (разрабатывалась в 2003г. сейчас на функционирует)

Являюсь автором (http://detail.phpclub.net/author/Falc) статьи на phpclub.ru:

“Оптимизация запросов в MySQL” (http://www.phpclub.ru/detail/article/mysql_optimize)

Контактная информация:

ICQ: 51638180