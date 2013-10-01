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Елена
farolena
farolena
39 лет
Украина
/
Киев
15 лет на
фриланс
-бирже
Была
2 года назад
1 отзыв
Описание профиля отсутствует
Отзывы заказчиков
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Ева
happy-panda
38 лет
Украина
11 лет в сервисе
Была
9 лет назад
19 отзывов
$10
10 баллов
10 лет назад
Отзывы о товарах (детская одежда)
Спасибо за сотрудничество!
Отличный заказчик, предельно понятное описание задачи, оплата в срок.
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Отзывы заказчиков
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