farolena

Елена farolena

 
39 летУкраина/Киев
15 лет на фриланс-бирже
Была
2 года назад
Описание профиля отсутствует
Отзывы заказчиков
happy-panda
Ева 
38 летУкраина
11 лет в сервисе
Была
9 лет назад
$10
10 баллов
10 лет назад
Отзывы о товарах (детская одежда)
Спасибо за сотрудничество!
Отличный заказчик, предельно понятное описание задачи, оплата в срок.
Ответный отзыв