Автор / Копирайтер

Текст для сайтов о вашей компании, рассылки, материалы любой тематики, рерайт, переводы - я выполню любую работу со словом с учетом ваших личных пожеланий и интересов.

Учусь на журфаке МГУ, работал с РИА Новостями, разработчиком программного обеспечения "Прайм Финанс", Федерацией компьютерного спорта Москвы, сайтом Dota2.ru, печатными газетами "Химкинские Новости" и "Вперед"