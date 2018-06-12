Создание, ведение, продвижение групп ВК

Привет! 👋

Меня зовут Елена, я занимаюсь администрированием и продвижением групп в ВК.

Кому могу быть полезна:

Если у вас свой бизнес, который Вы хотите продвигать в ВК или хобби, которое может приносить постоянный доход, но Вы не знаете как это сделать.

Чем могу помочь:

Грамотно создам и оформлю группу ВК с «нуля», либо дам рекомендации по изменению существующей;

Разработаю эффективную стратегию продвижения;

Соберу подходящую целевую аудиторию;

Запущу рекламу и буду отслеживать её эффективность.

Что Вы получите, работая со мной:

Продающий дизайн сообщества;

Увеличение числа подписчиков и клиентов. 100% живая аудитория;

100% соблюдение сроков;

100% прозрачность отчётов.

Аудит Вашего сообщества бесплатно!

Для меня важны качество и результат проделанной работы!

Если у Вас остались сомнения или вопросы звоните/пишите.

☎Контакты для связи:

ВКонтакте: https://vk.com/ea.fedorova

WhatsApp +7(963) 318-79-30

E-mail: [email protected]