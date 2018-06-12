fea1911

Елена fea1911

 
43 года
7 лет на фриланс-бирже
Была
7 лет назад
Создание, ведение, продвижение групп ВК

Привет! 👋

Меня зовут Елена, я занимаюсь администрированием и продвижением групп в ВК.

Кому могу быть полезна: 

Если у вас свой бизнес, который Вы хотите продвигать в ВК или хобби, которое может приносить постоянный доход, но Вы не знаете как это сделать.

Чем могу помочь: 

Грамотно создам и оформлю группу ВК с «нуля», либо дам рекомендации по изменению существующей; 

Разработаю эффективную стратегию продвижения; 

Соберу подходящую целевую аудиторию; 

Запущу рекламу и буду отслеживать её эффективность. 

Что Вы получите, работая со мной:

Продающий дизайн сообщества;

Увеличение числа подписчиков и клиентов. 100% живая аудитория;

100% соблюдение сроков;

100% прозрачность отчётов.

Аудит Вашего сообщества бесплатно! 

Для меня важны качество и результат проделанной работы! 

Если у Вас остались сомнения или вопросы звоните/пишите.

☎Контакты для связи: 

ВКонтакте: https://vk.com/ea.fedorova 

WhatsApp +7(963) 318-79-30 

E-mail: [email protected]