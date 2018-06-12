Привет! 👋
Меня зовут Елена, я занимаюсь администрированием и продвижением групп в ВК.
Кому могу быть полезна:
Если у вас свой бизнес, который Вы хотите продвигать в ВК или хобби, которое может приносить постоянный доход, но Вы не знаете как это сделать.
Чем могу помочь:
Грамотно создам и оформлю группу ВК с «нуля», либо дам рекомендации по изменению существующей;
Разработаю эффективную стратегию продвижения;
Соберу подходящую целевую аудиторию;
Запущу рекламу и буду отслеживать её эффективность.
Что Вы получите, работая со мной:
Продающий дизайн сообщества;
Увеличение числа подписчиков и клиентов. 100% живая аудитория;
100% соблюдение сроков;
100% прозрачность отчётов.
Аудит Вашего сообщества бесплатно!
Для меня важны качество и результат проделанной работы!
Если у Вас остались сомнения или вопросы звоните/пишите.
☎Контакты для связи:
ВКонтакте: https://vk.com/ea.fedorova
WhatsApp +7(963) 318-79-30
E-mail: [email protected]