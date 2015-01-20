fenixmedia

Специализируемся на системе управления 1С Битрикс уже более7 лет. Мы являемся Золотыми партнерами 1С-Битрикс.
Специализируемся на системе управления 1С Битрикс уже более7 лет. Мы являемся Золотыми партнерами 1С-Битрикс. Cоздание сложных
интернет-проектов, доработки, модернизация существующих сайтов, перенос с
других систем на Битрикс. Наши специализированные сотрудники готовы приступить
к вашей задаче в любой момент. Выполним качественно и в срок.
Работа может быть как по договору так и без.
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Личная почта [email protected]
скайп: fenix.media1
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http://www.skoropizza.by/ и другие Вы сможете увидеть впортфолио нашего сайта http://fenixit.ru/portfolio/
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