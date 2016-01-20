Здравствуйте) Я занимаюсь творческой и интересной мне работой, поэтому заказав у меня дизайн логотипа, баннера, визитки или группы ВКонтакте. Вы получите качественную, творчески
оформленную работу, которая будет не только радовать Вас и Ваших клиентов, но и
приносить Вам прибыль. ·
- Разработка баннеров: статические, анимированные, GIF
- Дизайн групп ВКонакте·
- Дизайн полиграфии
- Логотипы для Интернет-магазинов.
компании, как с нуля, так и в виде помощи в развитии ваших задумок.
Все работы разрабатываются с помощью программного обеспечения Adobe CS5 (Photoshop, Illustrator), CorelDRAW.
Связаться со мной можно написав на эл. почту: [email protected]. На мой аккаунт личным сообщением.
Оплата производится на карту Сбербанка России. Предоплата в зависимости от вида работ (50%), исходники высылаю после 100% оплаты.
Стоимость работ (в зависимости от ситуации может быть договорная).
- БАННЕР (срок выполнения 2-3 дня)
- Дизайн и установка оформленного меню групп ВКОНТАКТЕ (срок выполнения 2-3 дня)
- ПОЛИГРАФИЯ (срок выполнения 2-3 дня)
Постер, плакат: при наличии текста и фото 1200 р.
при наличии текста без фото 1400 р.
при отсутствии текста и фотографии 1700 р.
Листовка, флаер: при наличии текста и фото 1200 р.
при наличии текста без фото 1400 р.
при отсутствии текста и фотографии 1700 р.
- ЛОГОТИПЫ для Интернет-магазинов (срок выполнения 3-7 дней)
График работы: понедельник-пятница с 8 утра до 17 вечера