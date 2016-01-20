feonaaksu

Валерия feonaaksu

 
36 лет
10 лет на фриланс-бирже
Была
9 лет назад
Уникальный дизайн, творческое и качественное оформление. Логотипы, баннеры, слайдеры, афиши, визитки, листовки, групп вконтакте.

            Здравствуйте) Я занимаюсь творческой и интересной мне работой, поэтому заказав у меня дизайн логотипа, баннера, визитки или группы ВКонтакте. Вы получите качественную, творчески

оформленную работу, которая будет не только радовать Вас и Ваших клиентов, но и

приносить Вам прибыль. ·                     

  • Разработка баннеров: статические, анимированные, GIF
Создание баннера в слайдер для сайта интернет-магазина, баннеры в слайдер для сайта каталога и другие.     

  • Дизайн групп ВКонакте·
С большим удовольствием разработаю для вас качественный,красивый дизайн!·                     

  • Дизайн полиграфии
Люблю делать симпатичные постеры, плакаты, листовки, флаеры, визитки)·                    

  • Логотипы для Интернет-магазинов.
Создаю интересный, красивый, а главное запоминающийся логотип для вашей

компании, как с нуля, так и в виде помощи в развитии ваших задумок.

Все работы разрабатываются с помощью программного обеспечения Adobe CS5 (Photoshop, Illustrator), CorelDRAW.

Связаться со мной можно написав на эл. почту: [email protected]. На мой аккаунт личным сообщением. 

 

Оплата производится на карту Сбербанка России. Предоплата в зависимости от вида работ (50%), исходники высылаю после 100% оплаты. 

Стоимость работ (в зависимости от ситуации может быть договорная).

  • БАННЕР﻿ (срок выполнения 2-3 дня)
88*31        Статический - 300 р., Анимированный - 450 р. 100*100 (120*60), (200*55)     Статический - 500 р., Анимированный - 650 р.468*60        Статический - 800 р., Анимированный - 950 р.200*300 (240*400)      Статический - 1000 р., Анимированный - 1200 р.728*90        Статический - 1400 р., Анимированный - 1650 р.
  • Дизайн и установка оформленного меню групп ВКОНТАКТЕ (срок выполнения 2-3 дня) 
1200 р.

  •  ПОЛИГРАФИЯ (срок выполнения 2-3 дня)
Визитка (в зависимости от сложности) от 450 р. до 850 р. 

Постер, плакат: при наличии текста и фото 1200 р.

                                при наличии текста без фото 1400 р.

                                при отсутствии текста и фотографии 1700 р.  

Листовка, флаер: при наличии текста и фото 1200 р.

                                    при наличии текста без фото 1400 р.

                                    при отсутствии текста и фотографии 1700 р.  

  • ЛОГОТИПЫ для Интернет-магазинов (срок выполнения 3-7 дней)
В зависимости от сложности, от 1200 р. до 3000 р. 

График работы: понедельник-пятница с 8 утра до 17 вечера

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