Уникальный дизайн, творческое и качественное оформление. Логотипы, баннеры, слайдеры, афиши, визитки, листовки, групп вконтакте.

Здравствуйте) Я занимаюсь творческой и интересной мне работой, поэтому заказав у меня дизайн логотипа, баннера, визитки или группы ВКонтакте. Вы получите качественную, творчески

оформленную работу, которая будет не только радовать Вас и Ваших клиентов, но и

приносить Вам прибыль. ·

Разработка баннеров: статические, анимированные, GIF

Создание баннера в слайдер для сайта интернет-магазина, баннеры в слайдер для сайта каталога и другие.

Дизайн групп ВКонакте·

С большим удовольствием разработаю для вас качественный,красивый дизайн!·

Дизайн полиграфии

Люблю делать симпатичные постеры, плакаты, листовки, флаеры, визитки)·

Логотипы для Интернет-магазинов.

Создаю интересный, красивый, а главное запоминающийся логотип для вашей

компании, как с нуля, так и в виде помощи в развитии ваших задумок.

Все работы разрабатываются с помощью программного обеспечения Adobe CS5 (Photoshop, Illustrator), CorelDRAW.

Связаться со мной можно написав на эл. почту: [email protected]. На мой аккаунт личным сообщением.

Оплата производится на карту Сбербанка России. Предоплата в зависимости от вида работ (50%), исходники высылаю после 100% оплаты.

Стоимость работ (в зависимости от ситуации может быть договорная).

БАННЕР﻿ (срок выполнения 2-3 дня)

Дизайн и установка оформленного меню групп ВКОНТАКТЕ (срок выполнения 2-3 дня)

Статический - 300 р., Анимированный - 450 р.Статический - 500 р., Анимированный - 650 р.Статический - 800 р., Анимированный - 950 р.Статический - 1000 р., Анимированный - 1200 р.Статический - 1400 р., Анимированный - 1650 р.1200 р.

ПОЛИГРАФИЯ (срок выполнения 2-3 дня)

от 450 р. до 850 р.

Постер, плакат: при наличии текста и фото 1200 р.

при наличии текста без фото 1400 р.

при отсутствии текста и фотографии 1700 р.

Листовка, флаер: при наличии текста и фото 1200 р.

при наличии текста без фото 1400 р.

при отсутствии текста и фотографии 1700 р.

ЛОГОТИПЫ для Интернет-магазинов (срок выполнения 3-7 дней)

В зависимости от сложности, от 1200 р. до 3000 р.

График работы: понедельник-пятница с 8 утра до 17 вечера

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